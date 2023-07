PRODUKTDETALJER

Velegnet til rottweilere på 18 måneder og derover. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Sammensætningen indeholder specifikke næringsstoffer – såsom taurin, EPA og DHA – der hjælper med at understøtte en sund hjertefunktion. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult bidrager desuden til opretholdelsen af en optimal muskelmasse og en normal kropsvægt takket være et tilpasset indhold af protein og L-carnitin. Dette foder bør kombineres med en effektiv motionsrutine, samtidig med at det rationeres korrekt for at sikre et passende foderindtag. Uanset om rottweileren er på arbejde eller blot går tur med sin ejer, er den altid aktiv og entusiastisk, hvilket betyder, at den har brug for næringsstoffer, der understøtter sunde knogler. Derfor er dette foder beriget med EPA og DHA; disse omega-3-fedtsyrer hjælper med at understøtte sunde knogler hos din hund. Derudover er den eksklusive foderpille specielt udviklet, så den er nemmere for din hund at samle op og samtidig opmuntrer den til at tygge foderet mere grundigt, hvilket hjælper med at fremme mæthedsfornemmelsen og opretholde en normal vægt.

