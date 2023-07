X-Small Light Weight Care Adult

PRODUKTDETALJER

Velegnet til meget små hunde over 10 måneder, som vejer op til 4 kg. ROYAL CANIN® X-Small Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle de ernæringsmæssige behov hos din meget lille voksne hund i tankerne. X-Small Adult-tørfoderet indeholder et protein af yderst god kvalitet, der er særligt udvalgt for sin lette fordøjelighed (L.I.P.). Kombineret med et afbalanceret indhold af fibre, såsom psylliumfrø, hjælper dette protein med at opretholde en sund tarmpassage. Derudover hjælper det med at understøtte et sundt urinvejssystem hos meget små racehunde som din. ROYAL CANIN® X-Small Adult, der er beriget med omega 3-fedtsyrer (EPA og DHA), hjælper med at opretholde en god pelstilstand. De forskellige vitaminer i foderet hjælper med at styrke din hunds "hudbarrierefunktion", hvilket i sidste ende er med til at bevare en sund hud. Foderpillen er specielt udviklet til at opfylde meget små hundes behov. Foderpillens form, størrelse og konsistens passer perfekt til deres små kæber.

