PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde-hvalpe. Mindskelse af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet og Rekonvalescens. Letfordøjelige ingredienser. Forhøjet indhold af elektrolytter og høj koncentration af væsentlige næringsstoffer. Høj energitæthed. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for GASTROINTESTINAL PUPPY tørfoder for Mindskelse af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet: 1 til 2 uger i perioder med akut diarré og under efterfølgende rekonvalescens; for Rekonvalescens: Indtil dyret er kommet sig helt.

