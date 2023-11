PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens. Begrænset indhold af fosfor og proteiner af høj kvalitet. MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC tørfoder er også formuleret til Mindskelse af intolerance over for ingredienser og næringsstoffer. Udvalgte protein- og kulhydratkilder. ANBEFALING: Det anbefales at tale med dyrlægen inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC tørfoder: Indledningsvis i 3-8 uger for at håndtere intolerance over for ingredienser og næringsstoffer og evaluer igen baseret på klinisk bedømmelse, og i op til 6 måneder for at styre hunde med kronisk nyreinsufficiens.

