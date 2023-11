PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + SATIETY tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Opløsning af struvitsten. Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse. Mindskelse af overvægt. Urinundermættende eller metastabiliserende egenskaber for struvit og/eller urinforsurende egenskaber. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for MULTIFUNCTION URINARY S/O + SATIETY tørfoder: For Opløsning af struvitsten: 5 til 12 uger, for Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse: Indledningsvis op til 6 måneder, og for Mindskelse af overvægt: Indtil den ønskede kropsvægt er nået og fortsat derefter, såfremt det er nødvendigt for at opretholde den ønskede kropsvægt. For at afstedkomme et effektivt vægttab eller opretholde idealvægten bør det anbefalede daglige energiindtag ikke overskrides.

