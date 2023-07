Naturligvis vil du gerne lade din hvalp være udendørs og opdage verden. På den måde lærer den nye ting, og bliver ikke bange senere i livet. Inden I tager ud – uden for haven – bør du dog træffe nogle forholdsregler.

Socialisering

I løbet af de første uger, efter at hvalpen er flyttet hjem til dig, er det vigtigt, at den får kendskab til de ting, som den vil støde på senere i livet: kontakt med andre (sociale) hunde, børn, lokaltrafik, bilture og andre dyr (f.eks. i en zoologisk have eller på en gård).

Derfor er det godt, at lade hvalpen være udenfor i korte perioder med jævne mellemrum. Men vær forsigtig med nye indtryk. Planlæg højst én ny aktivitet om dagen, da hvalpen har brug for tid til at bearbejde alle de nye indtryk.

Vaccinationer

Sørg for, at din hvalp får alle de nødvendige vaccinationer, inden den kommer i kontakt med andre hunde og dyr. En uvaccineret hvalp er modtagelig over for infektion og farlige sygdomme, som f.eks. parvovirus, leptospirose og kennelhoste.

Når hvalpen kommer udenfor, risikerer den også at blive angrebet af parasitter, som f.eks. orme, lus og flåter. Hvalpen bør derfor tidligt modtage forebyggende behandling. Spørg din dyrlæge til råds.

Farlige genstande

En hvalp udforsker alt ved hjælp af munden. Første gang du tager udenfor med din hvalp, vil du blive forbløffet over, hvor mange farlige ting du møder på gaden: cigaretskod, affald, madrester, pinde, giftige planter osv.

Hvalpen ved endnu ikke, hvad den må og ikke må tage i munden og/eller spise. Vær opmærksom på giftige planter. Bare det at lege med et giftigt blad kan være farligt.

Tip

– Lad ikke hvalpen gå løs, hvis det ikke foregår i et indhegnet område, hvor den ikke kan løbe væk.

– Lad ikke hvalpen lege med andre hunde i længere tid. Det kan være skadeligt for hvalpens fortsat skrøbelige skelet, der stadig vokser.

– Medbring dens yndlingslegetøj for at belønne ønsket adfærd og til korte lege.

– Brug legetøjet til at bytte det med uegnede ting, som hvalpen samler op fra jorden.

– Hvis hvalpen lægger sig ned eller ikke ønsker at gå mere, bør du tage hjem. Den er sandsynligvis træt.