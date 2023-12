Deltag i vores vægtdage!

Nedenfor kan du se, hvilke butikker og dyrlægeklinikker der tilbyder vægtkonsultationer til dit kæledyr. Listen over butikker og klinikker opdateres løbende.

Butik eller dyrlægeklinik?

Vil du vide mere om overvægt hos katte og hunde, og hvordan du kan undgå det hos lige netop dit kæledyr?

Kom og besøg os på Vægtdagene i en af nedenstående butikker. Her kan du også få mulighed for at veje dit kæledyr og tale med en af vores dygtige salgsrepræsentanter, som kan give tips og råd.



Er du usikker på, om din kat eller hund er på grænsen til at være overvægtig – eller ved du allerede, at dit kæledyr ikke har sin idealvægt?

Tag din kat eller hund med til en af nedenstående dyrlægeklinikker, hvor vi sammen kan kontrollere dit kæledyrs vægt og kropshuld. Hvis det er relevant, får du også mulighed for at deltage i en af vores vægtklubber, hvor vi følger dig og dit kæledyr og giver råd og vejledning, så dit kæledyr kan nå sin idealvægt.



Vi ser frem til at møde dig og dit kæledyr!

BY STED ADRESSE DATO FRA TIL Roskilde Roskilde Dyreklinik Sønderlundsvej 23, 4000 Roskilde 31-12-2023 09:00 13:00 Roskilde Roskilde Dyreklinik Sønderlundsvej 23, 4000 Roskilde 20-01-2024 10:00 14:00

