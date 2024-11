Royal Canin Babycat Milk

Harmooniline areng

Selleks et tagada pidev ja harmooniline areng, on BABYCAT MILK energia- ja valgusisaldus nii sarnane kassiema piimale kui võimalik. Emapiimas sisalduv DHA aitab arendada kognitiivseid funktsioone ja seetõttu on ka BABYCAT MILK rikastatud DHA-ga.