Royal Canin Outdoor kuivtoit

Toetab aktiivsust

Õues elavad kassid on füüsiliselt aktiivsemad ja seetõttu vajavad nad suurema kalorite sisaldusega toitu. Ühtlasi peavad nad hästi taluma välistemperatuuri muutusi. Outdoor toit on kõrge energiasisaldusega, et vastata aktiivse kassi vajadustele.