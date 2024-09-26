Urinary S/O

Urinary S/O

Влажный корм для собак

Доступные размеры

1 x 410g

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

5A. STRUVITE DISSOLUTION

Helps dissolve all types of struvite stones.

5B. URINE DILUTION

Urine dilution makes the urine less liable to form struvite and calcium oxalate stones.

5C. LOW RSS

Helps lower the concentration of ions contributing to crystal formation.