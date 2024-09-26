Urinary S/O
Влажный корм для собак
Доступные размеры
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1 x 410g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
5A. STRUVITE DISSOLUTION
Helps dissolve all types of struvite stones.
5B. URINE DILUTION
Urine dilution makes the urine less liable to form struvite and calcium oxalate stones.
5C. LOW RSS
Helps lower the concentration of ions contributing to crystal formation.