Pomeranian Loaf
Alimento húmedo para perros
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DETALLES DEL PRODUCTO
ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté es una fórmula exclusiva para la raza, hecha a medida para perros Pomerania adultos como el tuyo. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté aporta un contenido mineral adaptado y otros nutrientes específicos para ayudar a mantener la salud de los huesos, articulaciones, cartílagos y ligamentos de tu perro. Esta fórmula también ayuda a mantener la función de barrera natural de la piel de tu perro y a nutrir el hermoso pelaje del Pomerania. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté contiene proteínas altamente digestibles y de alta calidad, así como una mezcla equilibrada de fibras para favorecer una digestión saludable. Para estimular el apetito de cada perro, ROYAL CANIN® Pomeranian Adult también está disponible en formato seco, con croquetas crujientes y hechas a medida, específicamente diseñadas para adaptarse al tamaño y la forma de la mandíbula del Pomerania. Si tu perro disfruta de una alimentación mixta de alimento húmedo y seco, consulta las guías de alimentación del envase para proporcionar la cantidad adecuada de cada uno.
BENEFICIOS
MANTENIMIENTO OSTEOARTICULAR
Contribuye a mantener saludables los huesos y las articulaciones del Pomerania gracias a un contenido adaptado de minerales. Enriquecido con EPA y DHA.
TEXTURA ADAPTADA / ESTIMULACIÓN DEL APETITO / PATÉ
Una textura suave para ayudar a estimular el apetito exigente del Pomerania
PIEL Y PELAJE SALUDABLES
Ayuda a mantener la salud de la piel y nutre el pelaje gracias a niveles adaptados de EPA y DHA y de ácidos grasos omega-6.
SALUD DIGESTIVA
Ayuda a mantener un tránsito saludable y una calidad óptima de las heces gracias a proteínas de alta calidad y a un aporte equilibrado de fibras alimentarias.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Peso del perro
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Sobres por día
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Alimentación mixta
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1 kg
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1 + 1/2 sobres
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1/2 sobre + 17 g
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2 kg
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2 sobres
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1 sobre + 26 g
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3 kg
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3 sobres
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1 sobre + 42 g