¡Ya puedes comprar nuestros productos online en nuestro sitio web!

¡COMPRA AHORA!
InicioPerrosProductosProductos para tiendas de mascotasPomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf
Pomeranian Loaf

Pomeranian Loaf

Alimento húmedo para perros

Tamaño: 12x85 g
18,82 €/kg
¿Cuál es la cantidad adecuada?

Cantidad

19,20 €/ 18,82 €/kg
17,28 €
/ 16,94 €/kg
(Ahorra un 10 %)
Sin cargos adicionales, cancela cuando quieras
Gestiona tus entregas en 1 clic
Accede a servicios exclusivos
¿Cómo funciona?
1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas
5 Semanas
6 Semanas
7 Semanas
8 Semanas
9 Semanas
10 Semanas
11 Semanas
12 Semanas
13 Semanas
14 Semanas
15 Semanas
16 Semanas

¿Por qué debería suscribirme?

Gestiona fácilmente tu suscripción desde tu cuenta

Cambia la frecuencia de entrega o reprograma la fecha de tu próximo pedido

Cambia el producto, edita el tamaño del pack y la cantidad en cualquier momento

Cancela cuando quieras, gratis y en 1 clic

Recomendaciones expertas de alimentos y productos

Suscripciones fáciles y flexibles

10 % de descuento en cada pedido autoship

Envío gratuito, sin compra mínima

Un asesor de Royal Canin para responder a todas tus preguntas sobre mascotas

Bienvenido a Royal Canin

Comprometidos con la calidad y la seguridad alimentaria

Controles sistemáticos

Ingredientes totalmente trazables

Cerrar
Añadir al carrito
Envío gratis
Llega en 3-5 días

DETALLES DEL PRODUCTO

ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté es una fórmula exclusiva para la raza, hecha a medida para perros Pomerania adultos como el tuyo. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté aporta un contenido mineral adaptado y otros nutrientes específicos para ayudar a mantener la salud de los huesos, articulaciones, cartílagos y ligamentos de tu perro. Esta fórmula también ayuda a mantener la función de barrera natural de la piel de tu perro y a nutrir el hermoso pelaje del Pomerania. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté contiene proteínas altamente digestibles y de alta calidad, así como una mezcla equilibrada de fibras para favorecer una digestión saludable. Para estimular el apetito de cada perro, ROYAL CANIN® Pomeranian Adult también está disponible en formato seco, con croquetas crujientes y hechas a medida, específicamente diseñadas para adaptarse al tamaño y la forma de la mandíbula del Pomerania. Si tu perro disfruta de una alimentación mixta de alimento húmedo y seco, consulta las guías de alimentación del envase para proporcionar la cantidad adecuada de cada uno.

Leer más

BENEFICIOS

MANTENIMIENTO OSTEOARTICULAR

Contribuye a mantener saludables los huesos y las articulaciones del Pomerania gracias a un contenido adaptado de minerales. Enriquecido con EPA y DHA.

TEXTURA ADAPTADA / ESTIMULACIÓN DEL APETITO / PATÉ

Una textura suave para ayudar a estimular el apetito exigente del Pomerania

PIEL Y PELAJE SALUDABLES

Ayuda a mantener la salud de la piel y nutre el pelaje gracias a niveles adaptados de EPA y DHA y de ácidos grasos omega-6.

SALUD DIGESTIVA

Ayuda a mantener un tránsito saludable y una calidad óptima de las heces gracias a proteínas de alta calidad y a un aporte equilibrado de fibras alimentarias.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL