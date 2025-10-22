Pomeranian Loaf

ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté es una fórmula exclusiva para la raza, hecha a medida para perros Pomerania adultos como el tuyo. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté aporta un contenido mineral adaptado y otros nutrientes específicos para ayudar a mantener la salud de los huesos, articulaciones, cartílagos y ligamentos de tu perro. Esta fórmula también ayuda a mantener la función de barrera natural de la piel de tu perro y a nutrir el hermoso pelaje del Pomerania. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult Paté contiene proteínas altamente digestibles y de alta calidad, así como una mezcla equilibrada de fibras para favorecer una digestión saludable. Para estimular el apetito de cada perro, ROYAL CANIN® Pomeranian Adult también está disponible en formato seco, con croquetas crujientes y hechas a medida, específicamente diseñadas para adaptarse al tamaño y la forma de la mandíbula del Pomerania. Si tu perro disfruta de una alimentación mixta de alimento húmedo y seco, consulta las guías de alimentación del envase para proporcionar la cantidad adecuada de cada uno.