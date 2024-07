TUOTETIEDOT

Kun haluat varmistaa, että ikääntynyt kissasi (yli 12-vuotias) saa terveytensä kannalta ihanteellista ravintoa, anna sille ruokaa, josta se pitää luonnostaan vaistonvaraisesti. Tätä varten ROYAL CANIN® Ageing 12+ Gravy -märkäruoka on suunniteltu vastaamaan ihanteellista makroravintoprofiilia, jonka kissasi kaltaiset ikääntyvät kissat valitsevat vaistonvaraisesti. Vanhemmat kissat tarvitsevat usein tavallista enemmän ravintoaineita, jotta niiden nivelet pysyvät yleisesti hyvässä kunnossa. Tästä syystä ruoka on suunniteltu erityisesti ylläpitämään nivelten terveyttä, jota varten siinä on paljon omega-3-rasvahappoja eli EPA:ta ja DHA:ta. Ruoassa on myös mukautettu fosforipitoisuus, joka tukee munuaisten tervettä toimintaa ja yleistä hyvinvointia. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Ageing 12+ on saatavana myös mehevässä hyytelössä sekä kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat kissan mieleen. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä märkä- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

