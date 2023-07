Ageing 12+ kissan kuivaruoka

TUOTETIEDOT

Ikääntyvillä kissoilla on erilaiset ravintotarpeet kuin nuoremmilla kissoilla. Näiden tarpeiden täyttämiseksi on tärkeää muokata kissan ruokavaliota sen ikääntyessä. ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ -kuivaruoka soveltuu yli 12-vuotiaille kissoille. Se on suunniteltu erityisesti omasi kaltaisten seniorikissojen ravintotarpeita ajatellen. Tämän ruoan herkullisissa nappuloissa on rapea pinta ja pehmeä sisus, jotka auttavat herättämään ikääntyneen kissan ruokahalun. ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ sisältää antioksidantteja, jotka tukevat seniorikissojen terveyttä koko ikääntymisprosessin ajan. Kohtalaisen fosforipitoisuuden ansiosta ruoka edistää myös munuaisten tervettä toimintaa, mikä on erittäin hyödyllistä vanhemmille kissoille. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ on saatavana myös säilykeruokana joko herkullisessa kastikkeessa tai mehevässä hyytelössä. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

