Aroma Exigent Adult

TUOTETIEDOT

Jotkut kissat ovat toisia nirsompia. Jos tunnistit tästä oman kissasi, on tärkeää valita luonnollisia mieltymyksiä vastaava ruoka, joka sisältää myös yleistä terveydentilaa tukevia ravintoaineita. Aikuisille kissoille tarkoitettu ROYAL CANIN® Aroma Exigent -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti nirson kissan ravintotarpeita ja ihanteellista terveydentilaa ajatellen. Ruoka on suunniteltu herättämään kissasi luonnolliset mieltymykset erityisellä tuoksuprofiilillaan. Kissan pitämiseksi ihannepainossa ruoan energiapitoisuus on mukautettu tukemaan optimoitua painonhallintaa. Aroma Exigent -ruokaan on kehitetty kolme erilaista koostumusta, joista löytyy sopiva kaikkein nirsoimmallekin kissalle! Nämä tuotteet kuuluvat Feline Preference -valikoimaamme, ja niihin sisältyvät myös Savor Exigent ja Protein Exigent. ROYAL CANIN® Aroma Exigent sisältää myös huolellisesti valittuja ravintoaineita, jotka auttavat pitämään aikuisen kissan virtsatiet terveinä.

