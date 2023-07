Ruoansulatuskanavan hyvinvointi

Babycat milkin valkuaisaineet on valittu huolellisesti, niiden sulavuus on huippukorkea, ja tuotteen laktoosipitoisuus on hyvin lähellä emonmaidon pitoisuutta.Babycat milk sopii erityisen hyvin kissanpennun ruoansulatukselle, sillä se ei sisällä lainkaan tärkkelystä (kissanpentujen amylaasientsyymin eritys ei vielä ole riittävä tärkkelyksen pilkkomiseen). Lisätyt frukto-oligosakkaridit (FOS) auttavat ylläpitämään tervettä tasapainoa suoliston bakteerikannassa.