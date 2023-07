TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult Gravy -märkäruoka on suunniteltu erityisesti aikuisen brittiläisen lyhytkarvakissan ravintotarpeita ajatellen. Brittiläisillä lyhytkarvakissoilla on yleensä roteva, raskas ja lihaksikas vartalo. Luonnostaan vankan ja voimakkaan kissan painon tulisi olla pääasiassa lihasta, ei rasvaa. Tämän vuoksi oikeat ravintoaineet (ja annoskoot) ovat välttämättömiä. Ruoka sisältää kohtuullisesti energiaa ja mukautetun määrän rasvaa (3,2 %) tehokasta painonhallintaa varten. ROYAL CANIN® British Shorthair Adult Gravy sisältää tasapainoisen yhdistelmän ravintoaineita, kuten erilaisia vitamiineja, jotka pitävät turkin hyvinvoivana ja ravittuna sekä tukevat myös ihon terveyttä. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ruoka on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat kissan mieleen. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä märkä- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

