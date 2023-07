TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti aikuisen brittiläisen lyhytkarvakissan ravintotarpeita ajatellen. Kissasi rotevan vartalotyypin vuoksi ROYAL CANIN® British Shorthair Adult -ruoan proteiinipitoisuus on mukautettu erityisesti ylläpitämään kissan lihasmassaa. Ruokaan on myös lisätty L-karnitiinia, joka on tervettä rasva-aineenvaihduntaa edistävä ravintoaine. Omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA) auttavat pitämään kissan luuston ja nivelet terveinä. Tällöin se pystyy viettämään normaalia aktiivista elämää ilman vaivoja. Lisäksi ruoan huolellisesti tasapainotettu kivennäisainesisältö auttaa ylläpitämään kissan sydänterveyttä. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® British Shorthair Adult on saatavana myös märkäruokana herkullisessa kastikkeessa. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä märkä- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

Lue enemmän