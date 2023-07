Indoor Long Hair Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Indoor Long Hair -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti pitkäkarvaisen sisäkissasi ravintotarpeita ajatellen. Kissojen Indoor Long Hair -kuivaruoka stimuloi suolen toimintaa luonnollisesti ja poistaa nieltyjä karvoja. Tästä on paljon hyötyä pitkäkarvaisille kissoille, koska ruoka vähentää karvapallojen muodostumista. ROYAL CANIN® Indoor Long Hair sisältää myös hyvin sulavia proteiineja. Tämä auttaa vähentämään ulosteen määrää, mutta myös hajua. Ravintoaineet EPA ja DHA auttavat pitämään ihon terveenä ja turkin kiiltävänä. ROYAL CANIN® Indoor -kuivaruoasta on myös saatavilla eri versioita kissasi elämäntavan, ulkoisen olemuksen ja iän mukaan: Indoor 27 Indoor 7+

