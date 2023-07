Instinctive 7+ gravy

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy -säilykeruoka soveltuu yli 7-vuotiaille kissoille. Se on suunniteltu erityisesti aikuisen kissan ravintotarpeita ajatellen. Kun kissasi vanhenee, sen aktiivisuustaso laskee luonnostaan ajan myötä. Instinctive 7+ in Gravy sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän antioksidantteja, jotka tukevat kissasi elinvoimaisuutta. Myös kissasi mieltymykset voivat muuttua ajan kuluessa. Se ei ehkä pidä enää ruoista, joita aiemmin söi mielellään. Siksi tämä kissan säilykeruoka on suunniteltu erityisesti vastaamaan ihanteellista makroravitsemusprofiilia, jonka omasi kaltaiset aikuiset kissat valitsevat vaistonvaraisesti. Lisäksi ruoassa on mukautettu fosforipitoisuus. Tämä edistää kissan munuaisten tervettä toimintaa. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Instinctive 7+ on saatavana myös mehevässä hyytelössä.

