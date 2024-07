Instinctive Gravy Adult

TUOTETIEDOT

Kissan ruokinnassa on mahdollista yhdistää kissan haluamat asiat sen tarvitsemiin asioihin tervettä ruokavaliota varten. On tärkeää valita kissalle oikeanlaiset ruoat terveen elämän tukemiseksi. Jos kissasi lisäksi pitää ruoasta, mikäs sen parempaa. ROYAL CANIN® Instinctive Gravy -märkäkeruoka on suunniteltu vastaamaan makroravitsemusprofiilia, jonka aikuiset kissat valitsevat vaistonvaraisesti. Ruoan ravintoaineet on valittu huolellisesti ihanteellista maittavuutta varten, ja lopputuloksena on ateria, jota kissa ei yksinkertaisesti pysty vastustamaan. Lukuisten vitamiinien, kivennäisaineiden ja aminohappojen ansiosta (kaikkia tarvitaan yleisen terveyden ja normaalin kasvun ylläpidossa) kissasi saa hyvin sulavaa ja ravitsemuksellisesti tasapainoista ruokaa. Ravintoaineiden yhdistelmä on suunniteltu paitsi kissalle vaistonvaraisesti maistuvaksi ja terveelliseksi, myös ylläpitämään kissan ihannepainoa ja tukemaan virtsateiden terveyttä. ROYAL CANIN® Instinctive Gravy -ruoassa on ihanteellinen määrä rasvaa sopivan energiatason säilyttämiseksi. Lisäksi ruoan kuitusekoitus ja proteiini lisäävät kylläisyyden tunnetta. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Instinctive on saatavana myös mehevässä hyytelössä tai maistuvana murekkeena.

