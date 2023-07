Instinctive Jelly Adult

TUOTETIEDOT

Sekä ravitsevan että maittavan ruoan löytäminen kissalle voi olla toisinaan haastavaa. Kissat saattavat olla nirsoja ja jättävät usein syömättä ruoan, josta eivät pidä. Asiaa ei auta edes se, että ruoassa on kaikki kissan tarvitsemat ravintoaineet. ROYAL CANIN® Instinctive Jelly -märkäruoka on suunniteltu vastaamaan makroravitsemusprofiilia, jonka aikuiset kissat valitsevat vaistonvaraisesti. Ruoan ravintoaineet on valittu huolellisesti ihanteellista maittavuutta ja herkullista tuoksua varten, ja lopputuloksena on ateria, jota kissa ei yksinkertaisesti pysty vastustamaan. Lukuisten vitamiinien, kivennäisaineiden ja aminohappojen ansiosta (kaikkia tarvitaan yleisen terveyden ja normaalin kasvun ylläpidossa) kissasi saa hyvin sulavaa ja ravitsemuksellisesti tasapainoista ruokaa. Ravintoaineiden yhdistelmä on suunniteltu paitsi kissalle vaistonvaraisesti maistuvaksi ja terveelliseksi, myös ylläpitämään kissan ihannepainoa ja tukemaan virtsateiden terveyttä. ROYAL CANIN® Instinctive Jelly sisältää ihanteellisen määrän rasvaa, mikä tukee energiatasojen säätelyä ja painonhallintaa. Lisäksi ruoan kuitusekoitus ja proteiini lisäävät kylläisyyden tunnetta. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Instinctive on saatavana myös herkullisessa kastikkeessa tai maistuvana murekkeena.

