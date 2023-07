Light Weight Care Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Light Weight Care on ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja tasapainoinen ruokavalio, joka erityisesti auttaa rajoittamaan painonnousua. Tämän kuivaruoan optimaalinen kuitusekoitus auttaa kissaasi tuntemaan olonsa kylläiseksi ruokailun jälkeen. Sen ravitsemuksellinen koostumus on myös suunniteltu ylläpitämään kissasi normaalipainoa. Tämän tuotteen erityisesti mukautettu proteiinipitoisuus auttaa ylläpitämään kissan lihasmassaa ja tukemaan kissan normaalipainoa. ROYAL CANIN® Light Weight Care ruokaan on lisätty myös L-karnitiinia – aminohappoa, joka osallistuu rasva-aineenvaihduntaan. ROYAL CANIN® Light Weight Care tuottaa todistetusti tuloksia. Tutkimuksessamme* yli 90% kissoista saavutti terveellisemmän painon 8 viikossa*. ROYAL CANIN® Light Weight Care on saatavana myös kahtena eri säilykkeenä: viipaleina kastikkeessa ja viipaleina hyytelössä. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistelmä tarjoaa vaihtelua, jota kissat suosivat. *Royal Caninin© sisäinen tutkimus

Lue enemmän