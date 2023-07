TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Maine Coon Adult -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti tämän rodun tarpeita ajatellen. Voit luottaa siihen, että Maine Coon -kissasi ravintotarpeet ovat meille yhtä tärkeitä kuin sinulle. Maine Coon on maailman suurin kotikissa, ja sen vaikuttavaan ulkonäköön yhdistyy todella kultainen luonne. Rodun luja luusto ja lihaksikas keho tekevät siitä kolme kertaa tavallista kissaa painavamman. Suuren koon ja luuston rakenteen vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota nivelten yleiseen terveyteen ja kuntoon. Ruokaan on lisätty tauriinia, DHA:ta ja EPA:ta (omega-3-rasvahappoja), jotka edistävät sydämen tervettä toimintaa. Maine coon –kissan suurten leukojen vuoksi sillä on tunnusomainen tapa poimia ja pureskella ruokaa. Tästä syystä nappuloista on tehty erityisen suurikokoisia ja kuution muotoisia. Tämä pidentää pureskeluaikaa ja tukee hyvää hammashygieniaa. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Maine Coon Adult on saatavana myös märkäruokana herkullisessa kastikkeessa. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä märkä- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

