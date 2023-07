TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Mother & Babycat -kissanruoka on erityisesti suunniteltu täyttämään kissasi suuri energiatarve tiineyden lopussa ja imetyksen aikana. Lisäksi se tukee vieroitettavien kissanpentujen kehitystä 4 kuukauden ikään asti. Se sisältää toimivaksi todetun yhdistelmän muun muassa C- ja E-vitamiineja terveen immuunijärjestelmän kehityksen tueksi. Kuivaruokaan on lisätty omega-3-rasvahappoja (DHA) tukemaan nuorten kissanpentujen aivojen kehitystä. Hyödyllisten prebioottien (MOS) ja hyvin sulavien proteiinien yhdistelmän ansiosta ROYAL CANIN® Mother & Babycat auttaa myös tukemaan suolistoflooran (mikrobiomin) tervettä tasapainoa ruoansulatuksen parantamiseksi. ROYAL CANIN® Mother & Babycat -nappulat on helppo kostuttaa vedellä maukkaaksi puuroksi, joka sopii koostumukseltaan hyvin kissanpentujen vieroittamiseen ja niiden nestetasapainon tukemiseen. Lyhyen, 16 viikkoa kestävän ajanjakson aikana kissanpentusi tarvitsevat ruokavalion, joka on erityisesti mukautettu täyttämään niiden ravitsemustarpeet seuraavan kasvuvaiheen aikana. Tässä vaiheessa voit vaihtaa niiden ruoan ROYAL CANIN® -kissanpentutuotteisiin. Niitä on saatavana kuivaruokana sekä säilykkeenä (mureke sekä paloja kastikkeessa tai hyytelössä).

