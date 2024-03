Mother & Babycat Mousse

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse -kissanruoka on erityisesti suunniteltu täyttämään kissasi suuri energiantarve tiineyden lopussa ja imetyksen aikana. Maistuva ja pehmeä rakenne sopii ihanteellisesti vieroitettaville, enintään 4 kuukauden ikäisille kissanpennuille. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse -säilyke sisältää toimivaksi todetun yhdistelmän C- ja E-vitamiineja ja muita ravintoaineita immuunijärjestelmän kehityksen tueksi. Koostumukseen on lisätty omega-3-rasvahappoja (DHA) tukemaan nuorten kissanpentujen aivojen kehitystä. Hyödyllisten prebioottien (MOS) ja hyvin sulavien proteiinien yhdistelmän ansiosta ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse -säilyke auttaa myös tukemaan suolistoflooran (mikrobiomin) tervettä tasapainoa ruoansulatuksen parantamiseksi. Vieroitettavien kissanpentujen on helppo syödä ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse -säilykettä. Lyhyen, 16 viikkoa kestävän ajanjakson aikana kissanpennut tarvitsevat ruokavalion, joka on erityisesti mukautettu täyttämään niiden ravitsemustarpeet seuraavan kasvuvaiheen aikana. Tässä vaiheessa voit vaihtaa niiden ruoan ROYAL CANIN® -kissanpentutuotteisiin. Niitä on saatavana kuivaruokana sekä säilykkeenä (mureke sekä paloja kastikkeessa tai hyytelössä).

