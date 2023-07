TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti norjalaisen metsäkissan tarpeisiin. Ruoan räätälöidyt, kolmikerroksiset nappulat on mukautettu norjalaisen metsäkissan vahvoihin leukoihin, ja ne kannustavat pureskelemaan pitkään syöntinopeuden alentamiseksi. Erityinen kuituseos auttaa luonnollisesti stimuloimaan kissasi suolen toimintaa sekä vähentämään karvapallojen muodostumista. Norjalaisella metsäkissalla on paksu turkki, jossa on vettä hylkivä päällyskarva ja villamainen, paksu aluskarva eristystä varten. ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult -ruoan ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä tukee ihon muodostamaa suojaa pitäen ihon terveenä ja turkin hyvässä kunnossa. ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult -ruoan koostumus on mukautettu ihannepainon ylläpitoa varten. Lisäksi se tukee luuston ja nivelten terveyttä. Ruokaan on lisätty L-karnitiinia, joka on terveen rasva-aineenvaihdunnan kannalta tärkeä ravintoaine.

