TUOTETIEDOT

Jos aktiivinen, aikuinen kissasi viettää paljon aikaa ulkona, on tärkeää antaa sille ruokaa, josta kissa saa tarvittavat ravintoaineet pysyäkseen mahdollisimman terveenä. ROYAL CANIN® Outdoor 7+ -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti omasi kaltaisten vanhempien ulkokissojen ravintotarpeita ajatellen. Ruoka soveltuu yli 7-vuotiaille, aktiivisille ulkokissoille. Ruoka sisältää ainutlaatuisen, elinvoimaa tukevan ravintoaineyhdistelmän, joka auttaa kissaa ikääntymisen ensimmäisten merkkien ilmaantuessa. Ruokaa on täydennetty kohdennetuilla ravintoaineilla, kuten vihreän teen polyfenoleilla, C-vitamiinilla, EPA:lla ja DHA:lla. Omega-3-rasvahapot, kuten EPA ja DHA, edistävät nivelten terveyttä kissasi ikääntyessä. ROYAL CANIN® Outdoor 7+ sisältää runsaasti kaloreita, jotta se täyttää ulkona viihtyvien, aktiivisten kissojen suuret energiatarpeet. Lisäksi ravintoaineiden koostumus auttaa ylläpitämään aikuisen kissasi virtsateiden terveyttä.

