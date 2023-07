Outdoor Adult

TUOTETIEDOT

Jos kissasi ulkoilee mielellään ja viettää aktiivista elämää, on tärkeää varmistaa, että ruokavalio tukee sen luonnollista vastustuskykyä tehokkaasti. ROYAL CANIN® Outdoor -kuivaruoassa on paljon energiaa ja kaloreita, joten se täyttää aktiivisten ulkokissojen ravintotarpeet. Runsaasti energiaa sisältävä ruokavalio auttaa myös kissaasi selviytymään vaihtelevasta säästä eri vuodenaikoina. Ruokaan on kehitetty erityinen antioksidanttikoostumus, joka tukee kissan immuunijärjestelmää. Prebiootit puolestaan edistävät ihanteellisen tervettä suolistoflooraa. ROYAL CANIN® Outdoor -ruoassa on omega-3-rasvahappoja (EPA:ta ja DHA:ta), jotka ylläpitävät kissan nivelten terveyttä rasittavissa liikkeissä, kuten juostessa, loikkiessa ja kiivetessä.

