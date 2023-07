TUOTETIEDOT

Persialaiskissoilla on kaikista kissaroduista pisin ja tihein turkki. Tämän vuoksi se tarvitsee yleensä enemmän ihon terveyttä edistäviä ravintoaineita kuin muut kissarodut. Siksi ROYAL CANIN® Persian Adult -kuivaruoassa on ainutlaatuinen yhdistelmä ravintoaineita, jotka tehostavat ihon suojaavaa vaikutusta hyvinvoivan ihon ja turkin ylläpidossa. Pitkän turkkinsa vuoksi persialaiskissoilla on taipumusta karvapallojen muodostumiseen, joka aiheuttaa huonoa oloa. ROYAL CANIN® Persian Adult -ruoan ansiosta nieltyjen irtokarvojen aiheuttamat ongelmat poistuvat, karvapallojen muodostuminen on hallinnassa ja suolen toiminta tehostuu luonnollisesti kuitujen avulla (mukana myös paljon kasvilimaa sisältävä psyllium). Ruoansulatuskanavan toiminnalle on hyötyä myös hyvin sulavista proteiineista (L.I.P.), prebiooteista sekä omega 3- ja omega 6 -rasvahapoista. Tämän lisäksi räätälöidyt nappulat ovat mantelin muotoisia, ja niissä on ihanteellinen kosketuspinta. Tällöin persialaiskissojen on helppo poimia ja pureskella niitä. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Persian Adult on saatavana myös märkäruokana pehmeänä ja maukkaana murekkeena. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä märkä- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

