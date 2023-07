Royal Canin Indoor Gravy Adult

TUOTETIEDOT

Sisäkissoilla on erilaisia ravitsemustarpeita kuin ulkokissoilla, joiden elämä on aktiivisempaa. Siksi ROYAL CANIN® Indoor in Gravy sisältää ainesosia, kuten L-karnitiinia, jotka tukevat rasva-aineenvaihduntaa. Säilykeruoan suuren vesipitoisuuden ansiosta kissat tulevat myös kylläisiksi nopeammin ilman ylimääräisiä kaloreita. Tämä yhdistettynä oikeaan annoskokoon auttaa kissaa säilyttämään ihannepainonsa. ROYAL CANIN® Indoor in Gravy on lisätty hyvin sulavia proteiineja ja zeoliittia (klinoptiloliittia), jotta ruoka tukee ihanteellisesti ruoansulatuskanavaa. Proteiinien sulavuuden ansiosta suolistoon jää myös vähemmän jäämiä. Tämä tekee ulosteen hajusta miedomman. Sisäkissojen virtsatiet ovat usein haavoittuvaiset, varsinkin jos kissa on kastroitu tai steriloitu. ROYAL CANIN® Indoor in Gravy sisältää runsaasti vettä ja tasapainoisen määrän kivennäisaineita, jotka tukevat virtsateiden hyvinvointia. Terveellistä ruokintaa helpottaa se, että kissa nauttii tarjotusta ruoasta. ROYAL CANIN® Indoor in Gravy erityinen ravintoprofiili sisältää mukautetussa suhteessa proteiinia, rasvaa ja hiilihydraatteja. Kissat suosivat tätä ruokaa vaistomaisesti, koska sen koostumus vastaa niiden luonnollisia mieltymyksiä. Maut vaihtelevat, niin myös kissoilla. Siksi ROYAL CANIN® Indoor on saatavana säilykeruokana herkullisessa kastikkeessa, hyytelönä ja rapeina nappuloina. Jos aiot ruokkia kissaasi sekä kuiva- että säilykeruoalla, noudata pakkaustemme ravitsemusohjeita, jotta se saa optimaaliset määrät molempia.

