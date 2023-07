Sensory Smell Taste Feel Gravy Adult

TUOTETIEDOT

Tämä monipuolinen lajitelma-pakkaus sisältää ROYAL CANIN® Sensory -valikoiman kaikki aisteja stimuloivat tuotteet. Jokaisessa tuotteessa on lihankaltaisia paloja kastikkeessa, ja tämä pakkauksen sisältämä lajitelma tarjoaa kissallesi runsaan, monipuolisen ja ravitsemuksellisesti täysipainoisen syömiskokemuksen, joka takaa aterioiden optimaalisen maittavuuden. ROYAL CANIN® Sensory Smell -ruoan aromiprofiili stimuloi ja miellyttää kissasi tarkkaa hajuaistia. ROYAL CANIN® Sensory Taste on suunniteltu erittäin herkulliseksi ja vetoaa erityisesti kissasi ainutlaatuiseen makuaistiin. ROYAL CANIN® Sensory Feel -ruoan ainutlaatuinen rakenne auttaa stimuloimaan kissasi tuntoaistia suutuntuman (ruoan aiheuttaman tuntemuksen) avulla. Kaikki nämä tuotteet on suunniteltu vastaamaan ihanteellista makroravintoaineprofiilia, jonka aikuiset kissat valitsevat vaistonvaraisesti. ROYAL CANIN® Sensory -ruokavaliot sisältävät myös ravintoaineyhdistelmän, joka auttaa tukemaan aikuisen kissasi virtsateiden hyvinvointia. Yhdistelmäruokinta sekä säilyke- että kuivaruoalla tarjoaa kissallesi erilaisia tekstuureita, mikä stimuloi niiden ruokahalua entisestään. Varmistaaksesi terveellisen annoskoon noudata oikeaa annostelua.

