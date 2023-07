Sensory Taste Gravy Adult

TUOTETIEDOT

Koska kissat ovat ehdottomia lihansyöjiä, ne ovat herkkiä lihaisille mauille, jotka yhdistetään maittavuuteen. Vaikka niiden makualue on suppeampi, ne silti aistivat maut herkästi. ROYAL CANIN® Sensory Taste on suunniteltu erittäin herkulliseksi, jotta se stimuloi ja miellyttää kissasi erityistä makuaistia ja tukee samalla optimaalista hyvinvointia tarjoamalla vaihtelua aisteille. Tuote on suunniteltu vastaamaan ihanteellista makroravintoaineprofiilia, jonka aikuiset kissat vaistonvaraisesti valitsevat. Lisäksi tuote sisältää ravintoaineyhdistelmän, joka auttaa tukemaan aikuisen kissasi virtsateiden hyvinvointia.Muita ROYAL CANIN® Sensory -valikoiman houkuttelevia tuotteita ovat Sensory Smell ja Sensory Feel, jotka stimuloivat kissasi ruokahalua ja luovat aistimuksiltaan monipuolisen syömiskokemuksen. Yhdistelmäruokinta sekä säilyke- että kuivaruoalla tarjoaa kissallesi erilaisia tekstuureita, mikä stimuloi niiden ruokahalua entisestään. Varmistaaksesi terveellisen annoskoon noudata oikeaa annostelua.

