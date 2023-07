Sterilised Jelly Adult

TUOTETIEDOT

Kun kissa steriloidaan tai kastroidaan, sen ravintotarpeet muuttuvat erilaisiksi kuin leikkaamattomilla kissoilla. Steriloinnin jälkeen kissan energiantarve pienentyy, ja sen aktiivisuus voi vähentyä. ROYAL CANIN® Sterilised in Jelly -säilykekissanruoassa on vain kohtuullisesti energiaa ja rasvaa, joten se auttaa ylläpitämään tervettä painoa, erityisesti päivittäin oikein annosteltuna. Sterilised in Jelly -ruoka on suunniteltu vastaamaan ihanteellista ravintosisältöä, jonka aikuiset kissat valitsevat vaistonvaraisesti. Tällöin kissa syö halukkaasti ravintoaineet, joita se tarvitsee pysyäkseen yleisesti terveenä ja hyvinvoivana. Ruoka sisältää myös huolellisesti tasapainotetun yhdistelmän kivennäisaineita, jotka edistävät kissan virtsateiden terveyttä. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Sterilised on saatavana myös herkullisessa kastikkeessa, pehmeänä ja makoisana murekkeena sekä kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat kissan mieleen. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

