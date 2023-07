Vital Early Renal

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® EARLY RENAL -ohuita viipaleita kastikkeessa on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Korkealaatuista valkuaista ja rajoitettu fosforipitoisuus. EARLY RENAL on suunniteltu kroonisen munuaisten vajaatoiminnan varhaisiin vaiheisiin. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä aluksi enintään 6 kuukautta.

Lue enemmän