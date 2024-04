Bichon Frise Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Bichon Frisé Adult -kuivaruoka soveltuu yli 12 kuukauden ikäisille koirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen bichon frisén ravintotarpeita ajatellen. Sopivien ravintoaineiden mukautettu yhdistelmä auttaa ylläpitämään virtsateiden terveyttä. Siinä on myös mukautettu kivennäisainekoostumus, mutta kannusta koiraasi juomaan usein, koska se auttaa tukemaan virtsateiden hyvinvointia. Bichon Frise -kuivaruokaan on lisätty purasruohoöljyä ja omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA), jotka auttavat vahvistamaan ihon muodostamaa suojaa ja pitämään ihon yleisesti hyvässä kunnossa. Lisäksi ROYAL CANIN® Bichon Frisé Adult auttaa koiraasi pysymään ihannepainossa. Lisäksi sen räätälöidyt nappulat sisältävät kalsiumia kelatoivia aineita, jotka auttavat hidastamaan hammaskiven muodostumista. Tämä edistää koirasi yleistä hammashygieniaa.

Lue enemmän