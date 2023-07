TUOTETIEDOT

Bokserit ovat itsevarmoja, leikkisiä ja älykkäitä. Ne ovat myös koirista urheilullisimpia. Koska jokaisella rodulla on erilaiset tarpeet, on tärkeää, että koirasi ruokavalio auttaa säilyttämään sen ainutlaatuisen elämäntyylin ja optimaalisen terveyden. ROYAL CANIN® Boxer Adult -kuivaruoka soveltuu vähintään 15 kuukauden ikäisille boksereille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Bokseri tunnetaan yleisesti dynaamisuudestaan; tämä rotu ei koskaan pidättele liikunnan riemuaan ja intoaan. Tämän seurauksena bokserin keholta vaaditaan paljon, joten bokseri tarvitsee runsaaseen fyysiseen aktiivisuuteen mukautetun ruokavalion. Siksi ROYAL CANIN® Boxer Adult auttaa mukautetun proteiinipitoisuuden ja L-karnitiinin avulla ylläpitämään lihasmassaa. Se sisältää myös erityisiä ravintoaineita, kuten tauriinia, EPA:ta ja DHA:ta, jotka auttavat tukemaan tervettä sydämen toimintaa. Lisäksi koostumukseen on sisällytetty ainutlaatuinen antioksidanttiyhdistelmä, joka auttaa neutraloimaan vapaita radikaaleja ja tukee koirasi luonnollista vastustuskykyä. Nappula on suunniteltu eritoten sellaiseksi, että koirasi on helppo tarttua siihen ja se kannustaa pureskelemaan riittävästi ennen nielemistä.

