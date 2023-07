TUOTETIEDOT

Kasvuikä on tärkeä vaihe bokseripentusi elämässä. Siksi on välttämätöntä antaa pennulle ravintoaineita, jotka auttavat tukemaan parasta terveyttä. ROYAL CANIN® Boxer Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 15 kuukauden ikäisille pennuille. Se on suunniteltu erityisesti nuoren bokserin ravintotarpeita ajatellen. Se sisältää E-vitamiinia ja muita antioksidantteja, jotta pennun luonnollinen vastustuskyky kehittyy pennun kasvaessa. Se myös sisältää ravintoaineiden ja laadukkaan proteiinin yhdistelmän, joka auttaa tukemaan ruoansulatuskanavan terveyttä ja suolistoflooran tasapainoa. Lisäksi ROYAL CANIN® Boxer Puppyn nappula on räätälöity. Boksereilla on hyvin lyhyet ja kapeat leuat, joilla voi olla haastavaa noukkia ja pureskella ruokaa. Tämä nappula on suunniteltu ja mukautettu eritoten koiranpennun leukojen muotoon, jotta koirasi on helppo tarttua siihen ja se kannustaa pureskelemaan riittävästi ennen nielemistä.

