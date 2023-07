TUOTETIEDOT

Kasvuikä on tärkeä englanninbulldoggin pentusi elämässä. Siksi on välttämätöntä antaa pennullesi ravintoaineita, jotka auttavat ylläpitämään optimaalista terveyttä kasvuvaiheessa. ROYAL CANIN® Bulldog Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 12 kuukauden ikäisille pennuille. Se on suunniteltu erityisesti nuoren bulldoggin ravintotarpeita ajatellen. Antioksidanttien (mukaan lukien E-vitamiini) ansiosta ROYAL CANIN® Bulldog Puppy auttaa tukemaan pennun luonnollista vastustuskykyä sen immuunijärjestelmän kehittyessä asteittain. Sen ravintoaineyhdistelmä sisältää laadukasta proteiinia (L.I.P.), joka on valittu varsinkin erinomaisen sulavuuden vuoksi. Mukautetun kalsium- ja fosforipitoisuutensa ansiosta kuivaruoka edistää myös pennun luiden ja nivelten terveyttä. Lisäksi ravintoaineiden tarkka tasapaino auttaa tukemaan ja ylläpitämään pennun ihannepainoa. ROYAL CANIN® Bulldog Puppyn räätälöity nappula on suunniteltu eritoten pennun leuoille, niin että se on helppo noukkia ja pureskella.

