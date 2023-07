TUOTETIEDOT

Koska jokaisella rodulla on erilaiset tarpeet, on tärkeää varmistaa, että koirasi ruokavalio sisältää ravintoaineita, jotka tukevat optimaalista terveyttä. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult -kuivaruoka soveltuu yli 10 kuukauden ikäisille koirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Adult sisältää tarvittavat ravintoaineet sydämen terveen toiminnan tukemiseen: ruoassa on mukautettu määrä kivennäisaineita, EPA- ja DHA-rasvahappoja, tauriinia, L-karnitiinia ja antioksidantteja. Sen tarkasti mitoitetut ravintoainemäärät auttavat koiraasi pysymään ihannepainossa. Pitkän, pehmeän ja silkkisen turkin alla on herkkä iho, jota on hoidettava asianmukaisesti. Siksi ruoka sisältää ravintoaineita, jotka on räätälöity tukemaan ihon ja turkin hyvinvointia. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult -nappulat on suunniteltu siten, että cavalierkingcharlesinspanielin on helppo noukkia ja pureskella niitä tehokkaasti.

