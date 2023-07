Chihuahua Adult Loaf

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Chihuahua Loaf -säilykeruoka soveltuu yli 8 kuukauden ikäisille chihuahua-koirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Säilykeruoka on suunniteltu tukemaan koirasi suoliston tervettä toimintaa. Se tarjoaa ravintoaineet, joita chihuahua tarvitsee ihonsa ja turkkinsa hyvinvointiin. ROYAL CANIN® Chihuahua Loafin rakenne on räätälöity ihanteellisen maittavaksi, jotta se tyydyttää kaikkein nirsoimmankin chihuahuan ruokahalun! Lisäksi murekkeen pehmeä rakenne soveltuu chihuahuan kaltaisen kääpiörodun leukaperille, sillä se helpottaa pureskelua sekä tukee optimaalista ravintoaineiden saantia ja ruoansulatusta. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten tuote on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat koiran mieleen. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa oikean määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

