Coat Care Adult Loaf

TUOTETIEDOT

Turkin kunto kertoo koiran hyvinvoinnista. Hyväkuntoinen ja kiiltävä turkki on merkki ravinnon tehokkuudesta. ROYAL CANIN® Coat Care Loaf -säilykkeen älykäs koostumus ravitsee koiran ihoa ja turkkia sisältä päin, joten koirasi sekä näyttää paremmalta että voi hyvin. Tähän ruokaan on lisätty omega-3- ja omega-6-rasvahappoja sekä GLA-pitoista purasruohoöljyä. Nämä ravintoaineet auttavat ravitsemaan koiran ihoa ja turkkia. Ainutlaatuinen ROYAL CANIN® Coat Care Loaf sisältää myös melaniinin esiasteita tyrosiinia ja fenyylialaniinia, jotka voimistavat koiran turkin väriä. ROYAL CANIN® Coat Care Loaf sopii kaikenkokoisille koirille, joilla on kiilloton ja karkea turkki. Tämän ruoan valmistuksessa on ollut apuna vuosikymmenten tieteellinen tutkimus koiran ravitsemustarpeista, ja se ravitsee myös koirasi turkkia! Herkullisen murekkeen lisäksi Coat Care -ravitsemusohjelma sisältää myös rapeita nappuloita. Molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle!

