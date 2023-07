TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Cocker Adult -kuivaruoka soveltuu yli 12 kuukauden ikäisille cockerspanieleille. Se on suunniteltu erityisesti sinun koirasi ravintotarpeita ajatellen. Koiran ihon ja turkin terveyden ylläpitämiseksi ruoka sisältää ainutlaatuisen ravintoaineyhdistelmän, joka auttaa tukemaan ihon muodostamaa suojaa. Siihen on lisätty purasruohoöljyä, A-vitamiinia ja omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA), ja se auttaa pitämään koiran turkin hyvin ravittuna optimaalisen terveyden edistämiseksi. Cockerspanieli-rotuisilla koirilla on taipumusta ylittää päivittäinen ruoka-annoksensa, jos niille annetaan tilaisuus. Siksi on tärkeää auttaa koiraa ylläpitämään ihanteellista painoa ja kehotyyppiä. ROYAL CANIN® Cocker Adultin koostumus, mukaan lukien rasvapitoisuus, on optimoitu päivittäisen energiansaannin rajoittamiseksi. Ruoan ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä auttaa ylläpitämään koirasi sydänlihaksen terveyttä. Lisäksi nappuloiden muoto ja koko on räätälöity eritoten cockerspanieleille. Ruoka sisältää kalsiumia kelatoivia aineita, jotka auttavat hidastamaan hammaskiven muodostumista ja edistää siten koiran hampaiden terveyttä.

