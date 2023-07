TUOTETIEDOT

Kasvuikä on tärkeä vaihe cockerspanielin pennun elämässä: siihen ajoittuu uusia kohtaamisia ja fyysisiä muutoksia. Tämän tärkeän kasvuvaiheen aikana pennun immuunijärjestelmä kehittyy asteittain. Enintään 12 kuukauden ikäisille pennuille soveltuva ROYAL CANIN® Cocker Puppy -kuivaruoka sisältää E-vitamiinia ja muita antioksidantteja, jotka auttavat tukemaan pennun luonnollista vastustuskykyä. Koostumuksessa on erilaisia ravintoaineita, jotka auttavat tukemaan pennun ihon muodostamaa suojaa ja ylläpitämään ihon hyvinvointia. Ruokaan on lisätty EPA:ta, DHA:ta, A-vitamiinia ja purasruohoöljyä pennun turkin ravitsemiseksi. Lisäksi ROYAL CANIN® Cocker Puppyn ravintoaineyhdistelmässä on laadukasta proteiinia (L.I.P.) ja prebiootteja (FOS), jotka tukevat pennun ruoansulatuskanavan terveyttä ja auttavat ylläpitämään suolistoflooran hyvää tasapainoa. Lisäksi nappula on räätälöity vastaamaan cockerspanielien tarpeita. Ruoka auttaa vähentämään hammaskiven muodostumista kalsiumia kelatoivien aineiden ansiosta.

