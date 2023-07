TUOTETIEDOT

Ranskanbulldoggi on pienikokoinen rotu, jolla on runsaasti lihasmassaa, kompakti rakenne ja vankat luut. Nämä voimakkaat koirat ovat yleensä valppaita, aktiivisia ja älykkäitä. ROYAL CANIN® French Bulldog Adult -kuivaruoka soveltuu yli 12 kuukauden ikäisille ranskanbulldoggeille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Lihasvoiman ylläpitämiseksi ranskanbulldoggi tarvitsee säännöllistä liikuntaa. Lyhyet päivittäiset kävelyt ovat parempia luille ja nivelille kuin runsas juokseminen tai hyppiminen. Ravinnolla on lihasmassan ylläpitämisessä tärkeä rooli, ja siksi ROYAL CANIN® French Bulldog Adult sisältää L-karnitiinia ja riittävästi proteiineja. Se sisältää myös erityisiä ravintoaineita, mukaan lukien EPA:ta ja DHA:ta, jotka auttavat pitämään ranskanbulldoggin ihon ja rodulle tunnusomaisen turkin hyvässä kunnossa. Lisäksi ROYAL CANIN® French Bulldog Adult auttaa ylläpitämään optimaalista ruoansulatuskanavan terveyttä tukemalla suolistoflooran hyvää tasapainoa. Tämä auttaa vähentämään liiallisia ilmavaivoja ja vähentää ulosteen hajua.

Lue enemmän