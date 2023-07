TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 12 kuukauden ikäisille pennuille. Se on suunniteltu erityisesti kasvavan pennun ravintotarpeita ajatellen. E-vitamiinin ja muiden antioksidanttien ansiosta tämä ruoka auttaa tukemaan pennun luonnollista vastustuskykyä sen immuunijärjestelmän kehittyessä asteittain. Koostumuksessa on erittäin laadukasta proteiinia (L.I.P.), joka on valittu varsinkin erinomaisen sulavuuden vuoksi. Se sisältää myös erittäin hyödyllisiä prebiootteja. Näiden ravintoaineiden yhdistelmä auttaa tukemaan hyvää ruoansulatuskanavan terveyttä. Lisäksi tämä ainutlaatuinen koostumus auttaa vahvistamaan koiran ihon muodostamaa suojaa, mikä auttaa pitämään ihon hyvässä kunnossa. ROYAL CANIN® French Bulldog Puppyn nappulat on suunniteltu eritoten ranskanbulldoggin pennulle. Tällä rodulla on lyhyt kallo, joten nappula on muodoltaan ja kooltaan räätälöity sellaiseksi, että pentusi on helppo tarttua siihen. Lisäksi nappulan suutuntuma rohkaisee pentua pureskelemaan sitä ennen nielemistä.

