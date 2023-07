German Shepherd 5+

TUOTETIEDOT

Saksanpaimenkoira on aktiivinen koira, jolla on kaunis keskipitkä karva. Kun saksanpaimenkoira täyttää viisi vuotta, sen ikääntymisen ensimmäinen vaihe alkaa vähitellen. Kun saksanpaimenkoira vanhenee, sen ravitsemustarpeet muuttuvat. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ on suunniteltu tukemaan saksanpaimenkoiraa sen ikääntymisen ensimmäisessä vaiheessa. Se sisältää muun muassa antioksidanttiyhdistelmän (esimerkiksi C- ja E-vitamiinia), joka auttaa ylläpitämään solujen terveyttä. Nappula sisältää mukautetun määrän fosforia munuaisten tukemiseksi. Saksanpaimenkoirilla voi ilmetä ulostemuutoksia hieman aikaisemmin kuin muilla roduilla. Siksi ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ tukee haavoittuvaista ruoansulatusjärjestelmää. Se sisältää hyvin sulavia proteiineja (L.I.P.) ja runsaasti kuituja, kuten prebiootteja, jotka auttavat tasapainottamaan suolistoflooraa, ylläpitämään ruoansulatuksen terveyttä ja edistämään ulosteen ihanteellista laatua. Kun saksanpaimenkoirat ikääntyvät, on entistäkin tärkeämpää tukea niiden luita ja niveliä mahdollisimman hyvin ravintoaineilla, jotka vahvistavat luita ja niveliä. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ sisältää ravintoaineita, kuten kollageenia sekä omega-3-rasvahappoja EPA:ta ja DHA:ta, jotka tukevat rustoa ikääntymisen aikana sekä auttavat pitämään luut ja nivelet mahdollisimman hyvässä kunnossa. Nappula pysyy muodossaan pureskelun stimuloimiseksi, ja se on helppo liottaa vedessä, jos se on liian kovaa purtavaksi koirallesi. Royal Canin on omistautunut kehittämään ravitsemusratkaisuja, jotka vastaavat lemmikkisi yksilöllisiin tarpeisiin. Kun koirasi syö ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ -ruokaa, se saa tasapainoista täysravintoa.

