TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 15 kuukauden ikäisille saksanpaimenkoiran pennuille. Se on suunniteltu erityisesti nuoren saksanpaimenkoiran ravintotarpeita ajatellen. Kasvuikä on tärkeä vaihe koiran elämässä: siihen ajoittuu isoja muutoksia, tärkeitä havaintoja ja uusia kohtaamisia. Tänä aikana pennun immuunijärjestelmä kehittyy asteittain. Ruoassa on E-vitamiinia ja muita antioksidantteja, jotka auttavat tukemaan pentusi luonnollista vastustuskykyä. ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy sisältää mukautetun ravintoaineyhdistelmän, joka auttaa tukemaan ruoansulatuskanavan optimaalista terveyttä. Ruoassa on myös erinomaisen sulavuutensa perusteella valittua proteiinia. Nappulan muodon ja koon suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti maukkauteen ja sopivuuteen saksanpaimenkoiran pennun leukaperille. Mukautetun kalsium- ja fosforipitoisuuden ansiosta ROYAL CANIN® German Shepherd Puppy auttaa tukemaan luuston lujuutta ja nivelten terveyttä. Lisäksi ainutlaatuinen koostumus auttaa pysymään ihannepainossa.

