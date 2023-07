TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Giant Junior -koiranruoka on erityisesti suunniteltu tukemaan 'teini-ikäisten' jättikokoisten koirien ravitsemustarpeita. Tämä kuivaruoka sopii nuorille, 8–18/24 kuukauden ikäisille koirille, joiden paino täysikasvuisena on yli 45 kg. Tämä räätälöity ruoka sisältää ravintoaineita, jotka tukevat nuoren jättiläisrotuisen koiran toista kasvuvaihetta. ROYAL CANIN® Giant Junior -ruoan mukautettu proteiinipitoisuus auttaa tukemaan lihaksiston kehitystä 8–18/24 kuukauden iässä. Se sisältää myös C- ja E-vitamiineja ja muita ravintoaineita, joiden on osoitettu tukevan koiranpennun terveen immuunijärjestelmän kehittymistä. Erittäin suurikokoisilla koirilla on usein herkkä ruoansulatusjärjestelmä. Hyödyllisten prebioottien (kuten FOS, MOS ja juurikaskuitu) ja hyvin sulavien proteiinien yhdistelmä auttaa tukemaan suolistoflooran (mikrobiomin) tervettä tasapainoa ruoansulatuksen parantamiseksi. Lisäksi ruoassa on tarkat määrät kivennäisaineita, mukaan lukien kalsiumia ja fosforia, jotka edistävät vahvojen, nopeasti kasvavien luiden kehittymistä. ROYAL CANIN® Giant Junior -nappulat on myös suunniteltu hidastamaan syömisnopeutta. Syömisnopeuden hidastaminen voi auttaa pienentämään mahalaukunkiertymään sairastumisen riskiä, jolle jättikokoisten rotujen koirat ovat joskus alttiita. Kun nuori jättikokoinen koirasi saavuttaa 18/24 kuukauden iän, se tarvitsee ruokavalion, joka on erityisesti mukautettu täyttämään täysikasvuisen koiran ravitsemustarpeet. Tässä vaiheessa voit vaihtaa sen ruoan ROYAL CANIN® Giant Adult -ruokavalioon.

