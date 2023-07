Jack Russell Terrier Puppy

TUOTETIEDOT

Jackrusselinterrieri on yksi maailman aktiivisimmista ja ketterimmistä pienistä koiraroduista, joka tunnetaan valppaudestaan, uskollisuudestaan ja itsenäisyydestään. Älä anna pienen koon huijata, sillä jackrusselinterrieri ovat erittäin persoonallisia koiria. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 10 kuukauden ikäisille jackrusselinterriereille. Se on suunniteltu erityisesti nuoren jackrusselinterrierin ravintotarpeita ajatellen. Jackrussellinterrierin pennun kasvuvaihe on intensiivinen mutta lyhyt, ja pennulla on aktiivinen ja eloisa luonne. Siksi tämä ruoka on kehitetty tukemaan tasapainoista kasvua mukautetun energia-, proteiini-, kalsium- ja fosforimäärän avulla. ROYAL CANIN® Jack Russell Puppy sisältää antioksidantteja, esimerkiksi erittäin hyödyllistä E-vitamiinia. Nämä antioksidantit auttavat tukemaan pennun luonnollista vastustuskykyä samalla, kun sen immuunijärjestelmä kehittyy vähitellen. Lisäksi ruoka sisältää laadukkaita proteiineja ja prebiootteja, jotka tukevat ruoansulatuskanavan terveyttä ja suolistoflooran tasapainoa sekä parantavat siten ulosteen laatua.

