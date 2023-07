TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy -kuivaruoka soveltuu enintään 15 kuukauden ikäisille pennuille. Se on suunniteltu erityisesti nuoren labradorinnoutajan ravintotarpeita ajatellen. Koska pentusi immuunijärjestelmä kehittyy asteittain, ruoka sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän E-vitamiinia ja muita antioksidantteja, jotka auttavat tukemaan sen luonnollista vastustuskykyä kasvuvaiheessa. Erityisesti mukautetun energia-, proteiini-, kalsium- ja fosforipitoisuutensa ansiosta ruoka tukee kasvavan pennun luuston tervettä kehitystä. Se myös auttaa tasapainottamaan painonkehitystä niin, että pentusi pysyy ihannepainossa kasvaessaan. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy sisältää yhdistelmän erittäin laadukasta proteiinia (L.I.P.*) ja prebiootteja (FOS), jotka tukevat ruoansulatuskanavan terveyttä ja suolistoflooran tasapainoa. Lisäksi ne parantavat ulosteen laatua. Nappulat on räätälöity juuri labradorinnoutajan pentua varten. Pentusi on helppo poimia ja pureskella nappuloita niiden muodon ja koon ansiosta, ja rakenne parantaa niiden yleistä maittavuutta.

